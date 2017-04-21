Düzce'de Fırtına ve Zirai Don Uyarısı

Düzce Valiliği vatandaşları kar yağışı, fırtına ve zirai don konusunda uyardı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan günü Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.



Açıklamada, 23 Nisan Pazar günü Batı Karadeniz Bölgesinin iç ve kıyı kesimlerinde soğuk hava, kar yağışı, kuvvetli fırtına ve bu olumsuzluklara bağlı zirai don tehlikesinin olduğu bildirildi.



Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, zirai don beklendiğinden çiftçilerdendikkatli ve tedbirli olmaları istendi.