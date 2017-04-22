Düz Yolda Giderken Askıda Kaldılar

Eskişehir'de yaşanan ilginç olayda, düz yolda otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, otomatik dubanın yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.



Olay, Savtekin Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesişiminde yaşandı. Sakarya Caddesine girmek için otomobiliyle yol ayrımına gelen İsa Kocabaş, otomatik dubanın birden yükselmesiyle aracıyla birlikte askıda kaldı. Olayın duba görevlisinin uzaktan kumandaya yanlışlıkla bastığı için gerçekleştiği iddia edilirken, otomobil sürücüsü İsa Kocabaş ise duruma sitem etti. 40 yaşındaki esnaf İsa Kocabaş dubanın kasıtlı olarak hareket ettirildiğini iddia ederek, "Aracımla geçerken kasıtlı olarak dubalar kaldırıldı ve belli maddi zarar meydana geldi. Kasıtlı olması hasebiyle oldukça bu konuda üzüntülüyüz ve gerekli şeyleri yapacağız. İşin takipçisi olacağım. Savtekin Caddesinden Sakarya Caddesine doğru giderken kapalı olan dubaları önümdeki ticari taksiye açtıktan sonra ben de geçerken bilinçli olarak kaldırıldı" dedi. - ESKİŞEHİR