Düşen Yunan Ordusuna Ait Helikoptere Ulaşıldı: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı

EK FOTOGRAF.

Düşen Yunan Ordusuna Ait Helikoptere Ulaşıldı: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı