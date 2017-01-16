Düşen Uçağın İstanbul'daki Son Fotoğrafları

– Bişkek'te bu sabah düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının son fotoğraflarını geçtiğimiz hafta Gökhan Sarıgöl çekmişti.



Temsil gözetim şirketi Fly Service'in sahibi olan ve aynı zamanda uçak fotoğrafları çeken Gökhan Sarıgöl, o anları şöyle anlattı:



"Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonumuzu kontrol etmek amacıyla 11 Ocak'ta aprona çıktım. Bişkek'te düşen uçak, henüz inmişti. Önümde taksi yaparak ilerliyordu. TC-MCL tescilli uçağın fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirdim. O an uçağın fotoğrafını çekiyorsunuz ama bir süre sonra uçak düşüyor. Spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılığının bu da farklı bir yönü."



Sarıgöl bir ay önce Amsterdam'da düşen uçağın ekibiyle kahvaltı yaptığını belirterek, "Kaldığım otelde ACT Havayolları'nın ekibinin olduğunu öğrendim. Sabah kahvaltımızı bu kazada hayatını kaybeden ekiple yapmıştım" diye konuştu.



(Fotoğraflı) - İstanbul