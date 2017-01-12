Dursunbey'de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde sabah saatleri itibari ile yoğun kar yağışı yeniden başladı.



Dursunbey'de geçtiğimiz hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde etkili olan yoğun kar yağışı bu sabah saatlerinde de etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışı kısa sürede yolları kapattı. Yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri çalışmalarına hız verirken, özellikle ana caddelerde kar küreme çalışması da başlatıldı.



Artan kar yağışı sonrası ilçedeki tüm okullar İlçe kaymakamlığının kararı doğrultusunda yeniden tatil edildi. Kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde de etkili olurken, kar kalınlığının gittikçe arttığı ifade edildi. - BALIKESİR