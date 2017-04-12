Dursun Özbek Mutlaka Seçime Gitmeli'

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından ve muhalefetin önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, sarı-kırmızılı takımda değişimin yönetimden başlaması gerektiğini belirterek, "Dursun Özbek yönetimi seçime gitmeli. Hatta seçime kendisi de girmeli" dedi.



Galatasaray camiasının önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Özdoğan, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Takımın yaşadığı kötü gidişatın sebebinin istikrarsızlık olduğunu söyleyen Özdoğan, "20 ayda 5 hoca değişikliği tarihi bir rekordur. Zaten Dursun Özbek yönetimi geldiğinden bu yana bütün rekorları alt üst etti. Baktığınız zaman ligin ilk 5 takımıyla yapılan maçlarda alınan sonuçlar ortada. Her gelen antrenör 'Florya'nın çivisi çıkmış' diyor. Yönetici geliyor, o da aynısını söylüyor. Bu nasıl bir çivi ben anlamadım bunu. Herkese soruyorum, Galatasaray'ın futbol aklı kim. Sayın başkan seçimden önce Galatasaray'ın futbol aklının Cüneyt Tanman olduğunu söyledi ve böyle oy aldı. Bir süre sonra Cüneyt Tanman gitti, yerine Mehmet Özbek geldi. Benim Mehmet Özbek'e söyleyeceğim bir laf yok ama Galatasaray'da futbol aklı Mehmet Özbek olmaz. Madem sayın Mehmet Özbek, Galatasaray'da futbol aklı, Türkiye'de başka hangi takımda futbol aklı olarak görev yapabilir? Bunu Türkiye'de söylüyorum ki, biz Avrupa takımıyız. Avrupa Takımı'nda bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"İbra, yönetime olan güveni göstermez"



Genel Kurulda Galatasaray Yönetimi'nin ibra edilmesinin, yönetimin yaptıklarının onaylanması anlamına gelmediğini sözlerine ekleyen Özdoğan, "Sizin seçilmiş bir yönetiminiz var ve siz yönetim dışından birilerini getirip bir şeyler umuyorsunuz. Sonuç olarak Galatasaray yönetimi yıpranmıştır, Galatasaray yönetimi güvenilirliğini kaybetmiştir. Sayın başkana uzun süredir diyoruz ki, seçime git ve seçimde mutlaka aday ol. Ama bu şekilde gitmez. Galatasaray taraftarı ve genel kurul arasında bir fark var. Sayın Başkan geçtiğimiz genel kurulda ibra edildi. Ama öyle büyük bir çoğunlukla ibra edilmedi, az bir çoğunlukla ibra edildi. Fakat bunu bir güven oylaması olarak almayın. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri, özellikle Adnan Polat döneminde yaşananlardan sonra, bir daha genel kurul travması yaşamak istemiyor ve yüzde 99 oyunu ibra yönünde kullanıyor. Ama bu oyu kullanması, yaptıklarını onaylıyor anlamına gelmiyor. Bu Galatasaray etiğinde olan bir şey. Bir de taraftara sorduğunuz zaman yüzde 90 Dursun Özbek'in gitmesini istiyor. Artık taraftar, bu yönetime güvenmediğini söylüyor" diye konuştu.



"Mayıs ayında seçime gidebilir"



Dursun Özbek'in önümüzdeki ay seçime gidebileceğini söyleyen Özdoğan, "2017 mayıs ayında sayın başkan seçime gidebilir. Tabii bunun dışında başka alternatifler de var. Bazı yöneticiler de istifa ederse, mecburen seçime gidilebilir. O yöneticilerin de bence bir daha düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok sevdiklerini biliyorum ve Galatasaray'ı seven bir yönetici bu işi tekrar seçime götürmeli. Tekrar seçime gidilirse ve seçilirlerse tebrik etmek gerekiyor" açıklamasında bulundu.



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