FutbolArena - Giresun, Şebinkarahisar doğumlu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da düzenlenen Şebinkarahisar Vakfı'nın 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
"FERNANDO MUSLERA VE WESLEY SNEİJDER'İ SATMAYACAĞIM"
Galatasaray hakkında açıklamalarda bulunan baskan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı;
"Fernando Muslera ve Wesley Sneijder'i satmayacagım. Onları neden satayım. Fernando Muslera ve Wesley Sneijder bu takımın lokomotifleri. Bu sezon şampiyonluk bizim. Futbolcularla konuştuğumda bu inancı onların yüzünde görüyorum. Teknik Direktörümüz Riekerink de, buna yürekten inanıyor." dedi.
"CAVANDA TRANSFERİ HATALIYDI"
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a güvencinin tam olduğunu belirten Dursun Özbek, "Selçuk İnan'a çok haksız yere yükleniyorlar. O, çok iyi bir Galatasaraylı. Serdar Aziz için fazla para vermedik. Bu yoruma katılmıyorum. Biz vermesek Serdar'ı, aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi ise sanırım hataydı. Ama futbolda bunlar olur." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek: "Luis Cavanda Transferi Sanırım Hatalıydı"
FutbolArena - Giresun, Şebinkarahisar doğumlu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da düzenlenen Şebinkarahisar Vakfı'nın 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
FutbolArena - Giresun, Şebinkarahisar doğumlu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da düzenlenen Şebinkarahisar Vakfı'nın 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı.