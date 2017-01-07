Durduğu Zaman Devrilmeyen Motosiklet!

Belirli bir hızda giderken motosikleti dengede tutmak genellikle sorun olmaz. Ancak yavaşladığınızda yer çekimi daha hissedilir hale gelir ve özellikle ağır bir motosikleti dengede tutmak zor olabilir.



Honda, CES 2017'de tanıttığı yeni Ride Assist teknolojisi ile motosikletinizi dururken bile nasıl dik tuttuğunu gösterdi. Honda'nın yeni teknolojisinin motosikletinizi dik tutması için, üzerinde olmanıza bile gerek yok.



Araç, dengeyi kurmak için jiroskop sensörleri yerine ASIMO robotta ve UNI-MO scooter'da kullanılan teknolojileri temel alıyor. Honda'nın motosikleti saatte 5 km'den yavaş giderken veya tamamen dururken "denge moduna" giriyor. Bu sırada ön tekerlekler, bir miktar öne doğru alınarak denge artırılıyor.



Teknolojinin ne zaman Honda'nın motosikletlerine geleceği veya gelip gelmeyeceği henüz açıklanmıyor. Ancak böyle bir geliştirmenin faydalı olacağından şüphe yok. Ride Assist'in nasıl çalıştığını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.