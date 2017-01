Dünyanın En Büyük Bilişim Fuarı CeBIT'te Güvenlik Konuşulacak

Bilişim,internet ve telekomünikasyon teknolojileri alanlarında dünyanın en büyük fuarı CeBIT'in 19-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek bu yılki buluşmasının konularından biri güvenlik olacak.



Almanya'nın Hannover şehrindeki 450 bin metrekarelik Hannover fuar alanındaki etkinlik için hazırlıklar sürüyor.



Oliver Frese, yönetici, Deutsche Messe AG: "Güvenlik CeBIT'in ana konularından biri. 300'den fazla katılımcı, güvenlik çözümlerini sunacak. Diğer taraftan da CeBIT Küresel Konferansı'nda çeşitli forumlarda bu konuyu tartışacağız."



Fuarda 120 şirketle temsil edilecek Japonya'nın, ev sahibi Almanya ve Japonya hükümetlerinin ortak kararıyla bu yılki fuarın partner ülkesi olması kararlaştırıldı.



Almanya başbakanı Angela Merkel ve Japon mevkidaşı Shinzo Abe'nin fuarın açılışını birlikte yapmaları bekleniyor.



Takeshi Yagi, Japonya büyükelçisi Almanya: "CeBIT'te dünyaya göstereceğimiz pek çok konu var. Mesela robot teknolojileri. ya da yapay zeka. Sürücüsüz otomobil teknolojisi veya biyometri."



Organizatörler fuarda pek çok endüstri için yeni fırsatlar sunan sanal gerçeklik teknolojisi ile insansız hava aracı dronelardaki gelişmelerin de önemli yer tutacağını belirtiyor. 70 ülkeden 300 firmanın katılacağı fuarı 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



