ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "THY Bursa Bilim Şenliği", değişen adresi ve zenginleşen içeriğiyle bilimseverleri buluşturmak için gün sayıyor.



BTM Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4-7 Mayıs'ta 6'ncısı düzenlenecek şenliğin ana temasının "enerji verimliliği" olarak belirlendiğini söyledi.



Şenliğin artık TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılacağını aktaran Bakan, "Yine çok büyük hazırlıklar yapıldı ve oldukça yüksek sayıda ziyaretçi bekleniyor. Her yıl 3 kategoride proje yarışması yapılıyor, çocuk mucitler, genç mucitler ve usta mucitler. Bunların yanında bu yıl insansız hava araçları ve drone yarışması var." dedi.



Bakan, şenliğe 8 ülkeden gönüllü grupların katılacağını belirterek şöyle konuştu:



"İngiltere, Kanada, Moldova, Fransa, Hollanda, Çin gibi ülkelerden gelen ekiplerin burada güzel çalışmaları olacak ayrıca 100 tane atölye çadırı olacak ve 150 farklı alanda da bilimsel deney yapılacak. Bu deneyler sponsorlarımızın desteğiyle ücretsiz gerçekleşiyor. Bunların haricinde sahne gösterileri, bilimsel şovların yanı sıra bu yılki açılış ve kapanış konuşmalarını ve töreni tamamen robotlar yapacak. Bu robotlar hem sahnede sunumlarda bulunacak hem de kendi gösterilerini yapacak."



Dünya rekoru denemesi



Şenlikte büyük bir dünya rekoru denemesi yapılacağına da değinen Bakan, "Burada 3 bin 500 kişiyle aynı anda aynı bilimsel deney yapılarak dünya tarihine geçeceğiz. Daha önce 2 bin 900 kişiyle Avustralya'ya ait olan dünya rekoru, inşallah bu yıldan sonra tescil edilerek Bursa'da Türkiye'ye kazandırılmış olacak." dedi.



"Dünyanın en büyük bilim şenliği Bursa'da yapılıyor"



Proje yarışmasının bu yılki konusunun "enerji verimliliği" olduğunu aktaran Bakan, şunları söyledi:



"Bu alanda bize yapılan başvuru sayısı bin 120. Geçen yıl çok daha fazlaydı, bin 366 başvuru vardı ve biz onları elerken çok zorlanmıştık. O nedenle bu yıl konuyu daha da sınırlı tuttuk. Enerji verimliliğiyle sınırladık ve bin 120 başvuru yapıldı, bunlardan 50 tanesi finale kalacak. Bunlar da TÜYAP Fuar Merkezi'ne gelen ziyaretçilerimizin oylarına sunulacak. Yapılacak oylama ve jürimizin puanlamasıyla finale kalan projelere 102 bin liralık ödüller dağıtılacak."



Bakan, Bilim Şenliği'ni yapmaktaki temel amaçlarının çocuk ve gençleri bilime teşvik etmek olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:



"Amacımız onları icat yapan mucitler haline getirebilmek. Diğer taraftan toplumun genelinde bir bilimsel farkındalık oluşturmak. Bu yıl 6'ncısına geldiğimizde, gerçekten bu amaca ulaştığımızı gördük. Şenliğin kapsam ve içeri açısından artık dünyada bir benzeri yok. Bu büyüklük ve bu kapsamda dünyanın en büyük bilim şenliği Bursa'da yapılıyor. Dünyayı incelediğinizde bunun yarısı kapasitesine ulaşabilen herhangi bir bilim şenliği de yok. Ülkemiz ve Bursa'mız adına bu gerçekten gurur verici bir olay."