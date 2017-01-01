Dünyada 2017 Coşkusu





Dünya doğudan batıya 2017 yılını coşkuyla kutluyor.



Londra havai fişeklerle 2017'ya girdi. Kentin meydanlarında toplanan halk eşsiz havai fişek gösterisinin altında yeni yılı coşkuyla kutladı.



Berlin ve Amsterdam'daki kutlamalar da görülmeye değerdi.



Dünya tarihinin en eski yapılarından olan Mısır piramitleri de yılbaşı için özel hazırlanan ışık gösterisiyle aydınlatıldı.



Dubai ise 2017'yi dünyanın en uzun gökdeleni olan Burç Halife'den atılan havai fişeklerin oluşturduğu renk şöleniyle karşıladı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kahire Yeni Yıl coşkusu Berlin Avrupa Dünyada 2017 Londra Geleneksel bayramlar Gepost: 01 januari 2017