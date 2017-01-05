Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Kaplan Anıldı

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.



Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.



Vali Salih Işık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye spor alanında hizmet eden Hamit Kaplan'ı ölümünün 41. yılında rahmetle, saygıyla andıklarını söyledi.



Kaplan'ın, 42 yıllık ömrüne 33 madalya sığdırdığına dikkati çeken Işık, "Bunun 14'ü altın madalya. 175 kez milli mayoyu giymiş, 3 kez olimpiyatlarda başarı göstermiş gurur kaynağımız. Elim bir trafik kazasında da aramızdan ayrılmış değerli, büyük pehlivan. Onun açtığı yoldan sporcularımız yürümeye devam ediyor." diye konuştu.



Hamamözü Belediye Başkanı Bahattin Destebaş ise Hamit Kaplan'ın genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giydiğini, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde bir ekol oluşturduğunu anlattı.



Destebaş, "İlçesinin, şehrinin ve ülkesinin ismini dünyaya duyurup al bayrağımızı göklere yükselten bu büyük şampiyonu rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.



Programa Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınları ile CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Gümüşhacıköy Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.