Dünya Ekonomik Forumu'na 8 Milyonluk Koruma

Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları için bu yıl güvenliğin sağlanması için 8 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı.



Bu yıl 47'incisi düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum toplantıları için İsviçre'nin Davos kasabasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 100 farklı ülkeden Devlet Başkanları, Başbakan, Bakanları ve en önemli iş adamlarının katıldığı Davos Zirvesi için 8 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Davos'un güvenliği için ayrılan bütçenin bir kısmını federal hükümet, diğer kısımları kanton hükümeti ve WEF tarafından karşılanıyor. Dünya Ekonomik Forumu süresince Davos semalarından herhangi bir uçuşa izin verilmediği gibi hava savunma sistemlerini kullanan birimlere de vurma yetkisi verildiği açıklandı.



Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının yapıldığı kongre merkezinin ve bazı önemli otellerin etrafları dikenli tellerle çevrildi. Bir çok otelin çatısına 24 saat boyunca görev yapacak keskin nişancılar yerleştirildi. Davos kasabasının giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturularak bütün araçlar aranarak kasabaya girmelerine izin veriliyor. Kasabadaki bazı yollar yalnızca diplomatik geçiş üstünlüğüne sahip araçlara tahsis edildi. Foruma katılımcılarının kalacağı otellerin girişine X-RAY cihazları yerleştirilerek otele giren herkes polis kontrolünden geçiriliyor. Dünya Ekonomik Forumu karşıtlarının Davos'ta olası eylemini engellemek için demir yoluyla kasabaya gelmek isteyen bütün yolcular bir kaç istasyon önceden güvenlik kontrolünden geçiriliyor. - DAVOS