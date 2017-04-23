Dünya Çocuklarının Gösterileri Büyük Beğeni Topladı
Dünya çocuklarının gösterileri büyük beğeni topladı Dünya çocukları 23 Nisan'ı Nevşehir'de kutladıNEVŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülke çocuklarının gösterileri büyük ilgi gördü.
Dünya çocuklarının gösterileri büyük beğeni topladı
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Nevşehir'de kutladı
NEVŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülke çocuklarının gösterileri büyük ilgi gördü.
TRT tarafından bu yıl 39.su düzenlenen uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliğinin galası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi spor salonunda düzenlendi. Düzenlenen gala programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in yanı sıra protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Nevşehir'de geçiren 26 ülkeden gelen çocuklar renkli kıyafetleri ile ülkelerine özgü dans gösterilerini sergiledi. Öğrencilerin dans gösterileri programı izleyenlerce uzun süre alkışlanırken programın finalini ise Türkiye yaptı.
TRT 39. Uluslar arası Çocuk Şenliğine, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gürcistan, Gine, Irak, Kırgızistan, Kosova, Kırım Özerk Cumhuriyet, Kırım Özerk Cumhuriyeti, KKTC, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Seyşeller, Sırbistan, Sudan, Moldova, Rusya Federasyonu Saha Cumhuriyeti, Ukrayna ülkeleri katıldı.