Dünya Bankasından Özbekistan Temasları

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ikili görüşme sırasında, Özbekistan ile Dünya Bankası arasındaki işbirliğinin dinamik olarak gelişmekte olduğunu belirtti.



Muller de hükümet tarafından son dönemde ülkedeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik alınan kararların ülkenin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.



Cyril Muller, ülkedeki temasları çerçevesinde, yarın Taşkent'teki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya gelecek.



Dünya Bankası tarafından geçen sene kabul edilen Özbekistan ile 2016- 2020 yıllarına yönelik işbirliği programı, ülkedeki 27 projenin hayata geçirilmesi için 3 milyar dolardan fazla kaynak ayırmasını öngörüyor. 1995 yılından bu yana Özbekistan'daki altyapı, enerji, ulaşım, sulama ve diğer alanlarda gerçekleştirilen 33 proje için Dünya Bankası 2,8 milyar dolarlık kaynak sağladı.