Türk Toraks Derneği, "Dünya Astım Günü" dolayısıyla, TEMA Vakfı iş birliğiyle Balıkesir'in Gönen ilçesinde "Hayat Nefesle Başlar" adıyla bir hatıra ormanı oluşturacak.



Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın katıldığı toplantıda, hatıra ormanı projesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Prof. Dr. Kalyoncu, toplantıda yaptığı konuşmada, çevre ve hava üzerine özel bir duyarlılığa sahip olduklarının altını çizerek, bu doğrultuda doğaya çok sayıda orman kazandırdıklarını söyledi.



Doğal yaşam alanlarında daha fazla vakit geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:



"Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Ay'a, Mars'a kaçacak halimiz yok. Bunlar sadece filmlerde olan şeyler. Şimdi bakıyorum, kadın erkek herkesin elinde sürekli D vitamini. En güzeli bunu doğadan alabilmektir. Gün ışığına ulaşmamız lazım, çünkü biz de yeşil yapraklı bitki gibiyiz. Sizin de kolunuz, bacağınız, yüzünüz, yeşil yapraklarınızdır. Öğlen vakti günde yarım saat güneş almamız gerekiyor."



TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise insanların doğayla iyi geçinmeye mecbur olduğunu söyledi. Ataç, "İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için hava, su ve gıdaya ihtiyacı var. Biz doğaya mecburuz ve doğayla iyi geçinmezsek doğa kendi hayatına bizsiz devam edecek. Yaşamak istiyorsak önce yaşatmalıyız." diye konuştu.