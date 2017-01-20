Dün Ne Oldu?

Günün ilerleyen saatlerinde AMB Başkanı Draghi'nin konuşmasında genişleme yönünde para politikalarının devam edeceğine ilişkin söylemler söz konusu süre zarfında euronun değer kaybetmesinde etkili oldu. Draghi'nin öne çıkan söylemi ise; ekonomide görünüm kötüleşirse AMB'nin tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu ve parasal genişlemenin gerekmesi halinde uzatılabileceği ifadesi oldu.

AMB Başkanı Draghi'nin konuşması ile dünya genelinde değer kazanan dolar, ilerleyen saatlerde Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Yurt içinde ise dün de TCMB miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

Bu sabah Asya seansında Çin büyüme verileri büyüme verileri takip edildi. Çin'de 4. Çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre %6.8 büyüdü. Söz konusu veri akışının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı olurken, Çin'de büyüme 1990 yılından bu yana en yavaş düzeyde gerçekleşmiş oldu.

Bugün Avrupa'da Almanya ÜFE verileri ve İngiltere perakende satışlar verileri izlenilecek. ABD'de ise günün en önemli gündem maddesini ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın görevi devir alması oluşturmakta. Trump'ın görevi devir alması sonrası 17:30 da yapacağı konuşma önem arz etmekte.



USDTRY

Dün doların dünya genelinde değer kazanma eğilimi paralelinde gelişmekte olan ülke para birimlerinin bir çoğunda zayıf seyir hakimdi. Türk Lirası da söz konusu kitlesel harekete iştirak ederken dolar karşısında günlük %0,79 değer kaybı ile günü tamamladı. Akşam saatlerinde Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki kayıpları telafi edilse de, Türk Lirası negatif ayrışan para birimleri arasındaydı.

Teknik olarak bakıldığında, USDTRY paritesinde bugün yukarı yönlü hareketin görülebilmesi için 3,8000 seviyesi üzerinde kalıcılık önemi korumaya devam etmekte. USDTRY paritesinde yükselişlerin görülmesi halinde 3,8500 direnç seviyesi hedeflenebilir. Paritede 3,7500 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,7200 ve 3,7000 destek seviyeleri izlenebilir.

EURUSD

Dün AMB Başkanı Draghi'nin konuşmasında genişleme yönünde para politikalarının devam edeceğine ilişkin söylemler söz konusu süre zarfında euronun değer kaybetmesinde etkili oldu. Draghi konuşması sonrası EURUSD paritesi 1,0590 seviyesine kadar gerileme kaydetti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması sonrası kayıplarını telafi eden euru dün dolar karşısında %0,32 değer kazancı ile günü tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında, EURUSD paritesinde yükselişlerin görülebilmesi için 1,0650 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup, yükselişlerde 1,0720 ve 1,0765 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Paritede görülebilecek gevşemelerde 1,0600 ve 1,0520 seviyeleri izlenebilecek destek seviyeleridir.

ALTIN

Dün küresel piyasalarda dalgalı seyir izleyen dolar paralelinde altında hareketli bir günü geride bıraktı. Dün AMB Başkanı Draghi'nin konuşması sonrası değer kaybeden altın, akşam saatlerinde yerini tepki alımlarına bıraktı. 1205 seviyesinde kapanış gerçekleştiren altın dün dolar karşısında günü %0,05 değer kazancı ile tamamladı. Bugün Trump'ın görevi devir alması sonrası yapacağı konuşma altının seyri için önem arz etmekte.

Teknik olarak bakıldığında, altında toparlanma eğiliminin devam edebilmesi için, 1208 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup yükselişlerde 1215 ve 1224 seviyeleri hedeflenebilir. Altında satış baskısının görülmesi halinde ise sırasıyla 1192 ve 1180 destek seviyeleri izlenebilir.



USDJPY

Bugün Asya seansında Japonya'da veri akışı sakin olup USDJPY paritesinde yatay seyir görülmekte. Dün Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması sonrası USDJPY paritesinde yükselişler hız keserken, Japon Yeni dolar karşısında %0,18 değer kaybetti.

Teknik olarak bakıldığında, USDJPY paritesinde yükselişlerin görülebilmesi için 115,00 seviyesinin üzerinde kalıcılık önem arz etmekte olup paritede yükselişlerde sırasıyla 116,80 ve 117,20 seviyeleri hedeflenebilir. USDJPY paritesinde zayıf seyrin görülmesi durumunda ise 113,00 ve 112,40 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD

Dün İngiltere'de veri akışı sakin olup, Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması sonrası doların dünya genelinde değer kaybetmesinin etkisiyle GBPUSD paritesinde yükseliş görüldü. Dün sterlin dolar karşısında %0,66 değer kazancı ile günü tamamladı.

Bugün İngiltere'de Aralık ayına ilişkin perakende satışlar verileri takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında GBPUSD paritesinde toparlanma eğiliminin devam edebilmesi için 1,2400 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekmekte olup, yükselişlerde 1,2440 ve 1,2500 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Paritede görülebilecek kar satışlarında ise 1,2230 ve 1,2120 destek seviyeleri takip edilebilir.



BRENT

Üretici ülkelerden gelen açıklamalar petrol fiyatlarında hareketlilik yaratmakta. Bununla birlikte dün Enerji Bilgi İdaresi'nin açıkladığı haftalık ham petrol stok verilerine göre 13 Ocak 2017 ile biten haftada ham petrol stokları bir önceki haftaya göre 2,347 milyon varil artış kaydetti.

Teknik olarak bakıldığında, net bir trendin görülemediği petrolde toparlanma eğiliminin görülebilmesi için 55,20 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekmekte olup, yükselişlerde 56,40 ve 57,30 seviyeleri hedeflenebilir. Petrolde kar satışlarının görülmesi halinde ise 53,60 ve 52,50 destek seviyeleri takip edilebilir.