Drama İle Özgüven Tazeliyorlar



OSMEK drama kursları, her yaş ve meslek grubu vatandaştan büyük ilgi topluyor. Memur, öğrenci, öğretmen, esnaf gibi her kesimden olan kursiyerler, drama kursları sayesinde iletişim güçlerinin geliştiğini ve kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini belirtiyorlar.

"Konservatuvar Sınavlarına Faydası Oluyor"

Kursun eğitmeni, oyuncu ve yönetmeni İsmail Taha Bilici, 8 yıldır OSMEK'te drama eğitimleri verdiğini dile getirerek, ilgiden memnun olduğunu bildirdi. Bilici, 17 kursiyerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tiyatro metne bağlı, drama ise özgür. Kantinde bile yaptırabilirim. Çalışma stilleri benziyor. Konservatuvar sınavlarında çok faydası oluyor. Doğaçlamayı öğreniyorlar" diye konuştu.

"Soğukkanlı Olmayı Öğreniyorlar"

Her kursiyerin farklı gayelerle kursa geldiğini anlatan Bilici, "Drama kursunda, anında senaryo yazmayı da öğreniyorlar. Zor durumda kaldıklarında bu yazma becerisini kullanabiliyorlar. Soğukkanlı olmayı öğreniyorlar. Drama, kalabalıklar karşısında rahat olmayı kazandırıyor, zor durumdan nasıl çıkılacağını öğretiyor" dedi.

Kursiyerlerin ilgisinden memnun olduklarının altını çizen Bilici, verdiği imkan ve yardımlarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

