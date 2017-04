Down Sendromlu ve Otizmli Çocuklar Ata Bindi

Tokat'ta down sendromlu ve otizmli çocuklar, düzenlenen etkinlikle ata bindi.



İl Özel İdaresince down sendromlu ve otizmli çocukların iyi vakit geçirmelerini sağlamak için kentteki bir özel at çiftliğinde etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe aileleriyle katılan çocukların büyük bölümü, ata binerek hoşça vakit geçirdi. Bazı çocuklar ise korktukları için ata binmek istemedi.



Etkinliğe İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, İl Özel İdaresi Genel sekreteri Recep Gökçe de katıldı.