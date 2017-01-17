Ormanda, Dövülerek Öldürülen Bir Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda dövülerek öldürüldüğü iddia edilen kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

CESEDİ ÇOBAN GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi 205/25 Sokak ormanlık alana girişte, yol kenarında bir erkek cesedi gören çoban durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis yüzünde kanlar olan cesedi incelediğinde, cesette delici ya da kesici ize rastlamadı.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk belirlemelere göre, kimliği belirsiz şahsın dövülerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece boyunca süren yağışa rağmen cesedin kuru olması nedeniyle, şahsın başka bir yerde öldürülüp ormanlık alana girişte yol üzerine atıldığı üzerinde durduğu öğrenildi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri, olay yerine yakın yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, ormanlık alandan gelen arabaları durdurup, sorular sordu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.