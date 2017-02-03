Dostum'un İlk Okçuları Sertifikalarını Aldı

10'ar kişilik 4 grup halinde yapılan eğitimler sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, törende konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş "İnegöl'ün yeni yüzü turizm olacak" dedi.

İnegöl'ü turizm şehri yapma adına İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) kapsamında açılan ilk okçuluk kursu sona erdi. DOSTUM'un 12 branşından biri olan okçuluk alanında eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için Perşembe akşamı Belediye Spor Salonunda tören düzenlendi.

KURSİYERLER YARIŞTI

10'ar kişilik 4 grup halinde yapılan eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreninde kursiyerler arasında bir yarışma da düzenlenerek kursun 1'inci, 2'nci ve 3'üncüsü belirlendi. Kursiyerlerin hakem nezaretinde sırayla yaptıkları atışlar sonucunda Ahmet Memiş 1'inci, Ömer Faruk Özkan 2'nci ve Yavuz Akbulut 3'üncü oldu. Dereceye girenlere plaket takdim edildi.

DOSTUM'UN İLK OKÇULUK KURSİYERLERİ

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve AK Partili

yöneticilerin de katıldığı sertifika töreninde kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, tören sonrası Başkan Aktaş katılımcılara yönelik bir konuşma da yaptı. Aktaş, sertifika alan kursiyerlerin DOSTUM tarihinde ilk okçuluk kursu sertifikasını alanlar olduklarını vurgulayarak kursiyerlerin bir ilki de yaşamış olduklarını ifade etti.

YENİ YÜZÜMÜZ DOSTUM OLACAK

İnegöl Belediyesi olarak yapılan proje ve faaliyetlerde mümkün olduğu kadar çeşitlendirme yapmaya çalıştıklarını belirten Aktaş, "Bizim yeni yüzümüz DOSTUM. İnşallah İnegöl DOSTUM'u çok uzun yıllar konuşacak ve İnegöl'e çok katkısı olacak. DOSTUM İnegöl'e çok iyi gelecek bunu göreceksiniz. İçerisinde sivil havacılık var, yamaç paraşütü var, dağcılık var, trekking var, okçuluk var, balıkçılık var, kanoculuk var, kampçılık var… Velhasıl bu brançlardan biri de okçuluk. Okçuluk alanında ilk kurslarımızı açtık. 4 ayrı grupta 10'ar kişiydi. Hatta bu kurslarımıza İnegöl dışından bile katılan arkadaşlarımız oldu. Bozüyük ve Yenişehir'den arkadaşlarımız vardı" dedi.

OKÇULUK KURSU ÇOCUKLAR İÇİN DE BAŞLIYOR

Aktaş, Mart ayında çocuklar için de okçuluk kurslarının başlayacağını kaydederek şöyle devam etti: "Hedefimiz milli sporcular yetiştirmek. Bunların içerisinden milli olanlar olacak. Biliyorsunuz halterde bir çocuğumuz Avrupa Şampiyonu oldu. Buradan milli gençler de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile hem İnegöl'ün tanıtımını yapıyoruz hem de yeni spor dallarıyla İnegöl'ü tanıştırıyoruz. Çünkü herkes futbolu konuşuyor. Ama takdir edersiniz ki hayatın her aşaması futbol değil. Özellikle okçuluk Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği bir dal. Ben Erhan Çakır hocamıza da teşekkür ediyorum. Eğitimleri onun marifeti ile verdik."

TURİZMLE KENDİMİZİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu faaliyetlerin yanında bir yandan da İnegöl'ün turizmini tanıtmaya devam ettiklerini dile getirerek "Bu yıl EMITT fuarındaydık İnegöl Belediyesi, DOSTUM ve Oylat Kaplıcaları olarak. İnşallah göreceksiniz bir tarihi de bir yandan yavaş yavaş yazmaya başlıyoruz. İnegöl'ün gelişen yüzü, İnegöl'ün yeni yüzü turizm olacak. Turizm için bacasız sanayi deniyor. Biz yıllarca mobilyayı, köfteyi, Oylat Kaplıcalarını konuştuk. Bunlardan vazgeçmiş değiliz. Hatta daha çok konuşacağız. Ama turizm üst başlığıyla biz kendimizi Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya tanıtmanın derdindeyiz. Farklı ulusal ve uluslararası müsabakalar yapacağız. Bunlar vesilesi ile birilerini buraya çekeceğiz. Zaten dolayısıyla mobilyamızı da köftemizi de İnegöl şehrini de tanıtmış olacağız" şeklinde konuştu.

DOĞA SPORLARI VE SALON SPORLARINDA İDDİALIYIZ

İnegöl Belediyesi'nin hem doğa sporları hem de salon sporlarında çok iddialı olduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Aktaş, "Yenice'deki salonumuzda bazı tadilatlar yaparak basketbol şubemizi orada konuşlandırdık. Bu salon zaten sabahın 7'sinden gecenin 11-12'sine kadar dolu dolu kullanılıyor. Birçok belediyenin, birçok şehrin sahip olmadığı imkanlara sahibiz. Tabi ki İnegöl'de bu karşılık buluyor. 60 bin ilköğretim ve lise öğrencisi olan bir şehirden bahsediyoruz. 255 bin nüfusu olan bir şehirden bahsediyoruz. Ama bunları sadece spor olsun diye değil şehrin tanıtımı için de kullanmak bizim en büyük arzumuz. Ben kursa katılan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Evde oturmak yerine buraya gelip eğitim aldılar. İnşallah bu akım yayılarak devam eder" ifadelerinde bulundu.