Dört Tarafları Buzlarla Çevrili

MURAT YOLCU/MEVLÜT DEMİRTAŞ - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'deki Mada Adası'nda yaşayanlar, kış aylarında suyun buz tutması nedeniyle karşı kıyıya ulaşamıyor.



Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası, Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü durumunda bulunuyor. Ülkedeki göllerde yerleşim yerinin bulunduğu tek ada olma özelliğini taşıyan Mada'ya ulaşım, sandallarla sağlanıyor.



Köydeki her ailenin bir sandalı bulunuyor. İlçeye gitmek isteyen ada sakinleri, bindikleri sandalda 700 metre uzaktaki kıyıya ulaşmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Kış aylarında ise bu yolculuk "tehlikeli" hale geliyor.



Kış aylarının çok soğuk geçtiği bölgede, gölün karaya bakan tarafı buz tutuyor. Buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı bölgede, göl adeta bembeyaz ovaya bakıldığı hissi yaratıyor.



Ada sakinleri, yaklaşık bir ay boyunca buzla kaplı gölden, mecbur kalmadıkça karşıya geçmiyor. Sağlık sorunları ve eğitim için yolculuğu göze alanlar ise bindikleri sandalda bazen buzları kırarak, bazen de sandalı kaydırarak kıyıya ulaşmaya çalışıyor. Bazıları ise buz tutan gölü, canı pahasına yürüyerek geçiyor.



Yaklaşık 3 nesildir adada yaşayanların dış dünyayla bağlantısı, gölün buz tuttuğu dönemde adeta kesiliyor. Ada sakinleri, yetkililerin "adanın bağlı olduğu Gedikli köyüne taşınma" tekliflerini ise her defasında geri çeviriyor.



"Şu anda karşıyla bir irtibatımız yok"



Gedikli Muhtarı Ömer Görer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adada bulunan 30 hanede yaklaşık 200 kişinin yaşadığını söyledi.



Adaya ilk yerleşimin 1850'li yıllarda Kazaklar tarafından yapıldığını dile getiren Görer, Kazakların ayrılmasının ardından 1950'li yıllarda şu anda adada yaşayanların buraya geldiğini anlattı.



Adanın bir dönem Konya'ya bağlı olduğunu ancak daha sonra Isparta sınırlarına dahil edildiğini ifade eden Görer, adadakilerin yaklaşık 3 nesildir burada ikamet ettiklerini vurguladı.



Adadan karşı karaya ulaşımın sandallarla sağladığını belirten Görer, hayvancılıkla uğraşan ada sakinlerinin, özellikle Kurban Bayramı döneminde hayvanlarını sala bağladıkları yüzer platformla karaya taşıdıklarına dikkati çekti.



Kış aylarının çetin geçtiği zamanda adadakilerin ulaşımda daha da zorluk yaşadığını anlatan Görer, bu yıl da gölün buz tuttuğunu, vatandaşların sandalları elle kaydırarak karşıya geçtiklerini söyledi. Görer, şu anda lodosun buzu yumuşatması nedeniyle karşıya geçmeye kimsenin cesaret edemediğini kaydetti.



Adanın karayla bağlantısı kesildi



Görer, ada sakinlerinin en büyük korkusunun, bu dönemde herhangi sağlık sıkıntısı çekenlerin karşı karaya ulaşamaması olduğunu belirtti.



Adada elektrik ve su bulunduğunu, en büyük sorunun ulaşım olduğunu dile getiren Görer, ulaşım zorluğu nedeniyle adada yaşayan öğrenciler için Gedikli köyünde bir ev tutulduğunu bildirdi.



Ada sakinlerinin köprüye ihtiyaç duyduğunu ancak gölün tatlı su havzası olması ve Milli Parklar sınırlarında yer alması nedeniyle bunun yapılamadığını anlatan Görer, ancak teleferik yöntemiyle bu sorununun çözülebileceğine inandıklarını ifade etti.



Adada yaşayanlardan 64 yaşındaki Süleyman Yuvalı da kendini bildi bileli adada ulaşım sorunu yaşandığını söyledi.



Öğrenci olan torunlarıyla ilgilenmek için buzda yürüyerek karaya geçmek zorunda kaldığını dile getiren Yuvalı, yağmurun ve lodosun etkisiyle buzun yumuşadığını, şu anda bunun tehlikeli olduğunu belirtti.



"Şu anda ölümü göze alırsan buzun üzerinden karşıya geçebilirsin." diyen Yuvalı, "Burada ölümle burun burunasınız. Burada 200'ye yakın kişi yaşıyor. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.



"Adada bir yaşam, bir gerçek var"



Murat Karasu da karşı kıyıya geçmek isterken yaşadığı olayı anlattı.



Görüş mesafenin 10 metreye kadar düştüğü gölde, sandal pervanesinin parçalanması sonucu debinin en yüksek olduğu bölgede mahsur kaldığını ifade eden Karasu, bir süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını dile getirdi. Karasu, karadan görenlerin iki sandalla gelerek kendisini kurtardıklarını anlattı.



Gölün ortasında yaklaşık 4 saat kaldığını bildiren Karasu, her kış mevsiminde bu tarz olayların yaşandığına dikkati çekti.



Bir süre daha köyde kalacağını, adaya geçemeyeceğini söyleyen Karasu, "Adada bir yaşam var, bir gerçek var. Orada herkes tek başına. Hastalanmak yasak. Hadi gidelim beraber, eğer gidebilirsek ama buzun içine düşersek dönüşümüz yok." şeklinde konuştu.