Doping Depremi: 3 Sporcunun Dereceleri Geri Alındı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping yaptıkları nedeniyle 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yarışan Özbek güreşçi Artur Taymazov ve Ukraynalı güreşçi Vasyl Fedoryshyn ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Rus halterci Svetlana Tzarukaeva'nın kazandığı madalya ve derecelerinin geri alınacağını açıkladı.



IOC'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan 3 sporcunun doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı bu organizasyonlardan diskalifiye edildiği belirtildi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler 96-120 kilo serbest stilde altın madalya kazanan Özbek güreşçi Artur Taymazov, yine 2008 Pekin'de erkekler 55-60 kilo serbest stilde gümüş madalya alan Ukraynalı güreşçi Vasyl Fedoryshyn ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 63 kiloda gümüş madalya kazanan Rus halterci Svetlana Tzarukaeva'nın madalya ve dereceleri geri alındı.



(İHA)