Domastes hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı



SAMSUN - Samsun'da kilogram fiyatı 5 liraya çıkan domates, hırsızların hedefi oldu. Gece saatlerinde manavdan kasalarla domates çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile manav dükkanının karşı sokağına gelen kimliği belirsiz hırsızlar, Ümmet Topuz'a ait manav dükkanının önündeki üzeri branda ile örgütü bulunan tezgahtan 7 kasa domates, 1 kasa patlıcan ve 1 çuval da patates çaldılar. Hırsızlar taşıdıkları malları sokak arasında park ettikleri kamyonete yükleyip aynı araçla olay yerinden kaçtılar. Hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah manav dükkanına açan işyeri çalışanı Şenel Artar hırsızlık olayını fark edince olayı işyeri sahibi ve polise haber verdi. Ümmet Topuz polise şikayette bulundu. Manavda çalışan Şenel Artar,"Domatesin kilosu 5 liraya çıkınca hırsızların iştahı kabarmış olmalı ki gece 7 kasa domates, 1 kasa patlıcan ve 1 çuval da patates çalmışlar. Hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(MAY-