Dolu, Fıstık Bahçesi ve Hububat Alanlarını Vurdu

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te dün yağan dolu nedeniyle fıstık, karpuz ve hububat ekili ve dikili arazilerde büyük hasar oluştu



Gaziantep'in Araban ilçesinde dün akşam yağan fındık büyüklüğündeki dolu, ilçedeki fıstık, karpuz, nohut, buğday ve arpa gibi ekili ve dikili arazilere büyük zarar verdi. Çiftçilerin ihbarları üzerine Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet doğan, ilçeye bağlı Fakılı, Doğan, Aşağı Gözey, Taşdeğirmen, Aşağı Karavaiz ve Yukarı Gözey mahallerindeki arazilerde inceleme yaptı.



Büyük hasar oluştu



Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre, 500-600 dönüm arazide dikili fıstık ağacı, yaklaşık 300-400 dönüm arazideki nohut, 200-250 dönüm tarlada ekili olan arpa ve buğday, 200 dönüm arazide bulunan karpuz fidesinin hasar gördüğü tespit edildi. Doğan, "Üreticilerimizle birlikte dolu yağışının zarar verip vermediğini yerinde görmek için Antep fıstığı bahçeleri ve hububat ekili alanları gezdiğimizde şiddetli dolu yağışının bazı Antep fıstığı bahçelerindeki fıstık ağaçlarının bu yılki ve önümüzdeki yıl fıstık olacak olan karagözleri kırıp döktüğünü, bazı buğday, arpa ve nohut ekili alanlara önemli ölçüde zarar verdiğini yerinde tespit ettim" dedi.



Doğan, zarar hakkında Araban Kaymakamı Emin Bağlı'ya bilgi vereceğini belirterek, bir komisyon kurularak, kesin zarar tespitinin yapılmasını beklediklerini ifade etti. - GAZİANTEP