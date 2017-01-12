Doğubayazıt'taki Kürekli Bıçaklı Kavga

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 6 Ocak günü bir mağazada çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması sonucu mağazayı basıp haraç istedikleri iddia edilen kişiler olayla ilgili konuştu.



Doğubayazıt'ta 6 Ocak akşamı Refik Başkaya Caddesi Kaymakamlık konutu karşısında gerçekleşen kavgayla ilgili konfeksiyon mağazasının sahibi, "Benden haraç istemeye gelmişlerdi" diyerek karşı tarafı suçlarken, taraflardan Mengi ailesi ise ticaret yaptıkları için kendilerine olan borçlarını istediklerini söyledi. Karşı tarafın kendilerine borçlu olduğunu gösteren çeklerle konuşan Yakup Mengi görüntülerin basında yer alması üzerine kendilerine iftira atıldığını öne sürerek şunları söyledi:



"Geçtiğimiz günlerde basında haraç almak ve çete kurmak suçlamaları yapmıştılar. Elimizde çeklerimiz var. 1,5 seneden bu yana ödememizi yapmıyorlar. Ödememizi yapmadıkları gibi birde bizi çete olmakla suçluyorlar. Biz karakola da gittik, karakol çıkışı iş yerlerinin önünde konuşurken bir anda saldırdılar kavga çıktı ve biz çıkıp gittik. Karakolunda haberi var biz kimseden haraç istemedik sadece paramızı istiyoruz." - AĞRI