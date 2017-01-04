Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2016 Yılının İhracatı Düşüşle Tamamlandı

Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2016 yılında 1 milyar 562 milyon 178 bin 445 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 13,2 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.



Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2016 yılı ihracatının ürün sıralamasında bir önceki yıla oranla yüzde 8 düşüşle 1 milyar 40 milyon 808 bin 452 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 30 düşüşle 219 milyon 800 bin 776 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırayı ve yüzde 22 düşüşle 112 milyon 716 bin 917 dolar tutarındaki ihracatla da madencilik ürünlerinin üçüncü sırayı aldığı belirtildi.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2016 yılında 119 farklı ülkeye ihracat yapıldığı ve en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla, İtalya, Gürcistan, Fransa, Almanya ve Rusya olduğu kaydedildi. En çok ihracatın yapıldığı bu ülkelerden de İtalya'ya yüzde 34 ve Gürcistan'a yüzde 14 artış yaşanmasına rağmen Almanya'ya yüzde 24, Fransa'ya yüzde 9 ve 2015 yılında en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta yüzde 65 oranında düşüş yaşandığı bildirildi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonuna yönelik gerçekleşen ihracatta yüzde 65 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatında yaşanan yüzde 13,2 oranındaki düşüşte en önemli etken Bölge ihracatı içinde oransal olarak en büyük ağırlığa sahip olan fındık ihraç fiyatlarının bir önceki sezona göre önemli oranda düşmüş olması, Rusya Federasyonu'nun ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerine uygulamamış olduğu ithalat kısıtlamaları ile madencilik ürünleri fiyatlarının 2016 yılı ilk yarısına kadar düşük düzeylerde seyretmesinden kaynaklanmıştır. Sadece Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda 2016 yılında bir önceki yıla oranla yaşanan yüzde 65 oranındaki düşüş, Bölge ihracatımızın düşmesinde önemli etkeni teşkil etmiştir" dedi.



18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 40'ı tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiğini kaydeden Gürdoğan, "Trabzon ili 81 il sıralamasında en çok ihracat gerçekleştiren 14 üncü il olmuştur. Bunun yanında, Türkiye geneli gerçekleştirilen fındık ihracatında Trabzon ili 1'nci sırada yer almakta ve yıl bazında yapılan fındık ihracatının yüzde 52'si Trabzon ili tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine yaş meyve sebze sektöründe sektör birincisi çıkaran Trabzon ilimizden, 2016 yılında da en çok yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren firma sıralamasında sektör birinci ve üçüncüsü Trabzon'lu firmalar olmuştur. Yaş meyve sebze ihracatında il sıralamasında ise Trabzon ili üçüncü sırada yer almış ve Ülkemizden gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10'u Trabzon ili tarafından gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.



Rize madencilik ürünlerinde 10. sırada yer aldı



2017 yılında uygulamaya konulacak ihracata yönelik desteklerin bölge ihracatında önemli artışlar sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Gürdoğan, "Türkiye geneli gerçekleştirilen madencilik sektörü ihracatında 81 il içinde Rize ilimiz 10. sırada yer almış ve sektör ihracatının yüzde 3'ü tek başına Rize ilimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında küresel ticarette yaşanan düşüşlere bağlı olarak ülkemiz ihracatında görülen düşüşe paralel olarak bölgemiz ihracatında da yaşanan düşüşün, 2017 yılında artış trendine gireceği önümüzdeki aylarda görülecektir. Hükümetimiz tarafından 2017 yılında uygulamaya konulacak ihracata yönelik desteklerin bölgemiz ihracatında önemli artışlar sağlayacağına inanmaktayız. Bunun yanında, bölgesel en önemli pazarımızdan olan Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatımızdaki kısıtlamaların da önümüzdeki aylarda tamamen kaldırılacak olması, Bölge ihracatımızda önemli artışlara neden olacaktır. İhracatçılarımızın finansman imkanlarına erişiminin sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan sicil affına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yasallaşması, eximbank kredilerinin kullanımında teminat temini için bankalardan kaynaklı keyfi uygulamaların ortadan kaldırılması ve 2017 yılı için Ekonomi Bakanlığımızca uygulamaya konulacak ihracata yönelik destek uygulamaları ihracatımıza çok büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.



Öte yandan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin yetki alanında bulunan Trabzon'dan 1 milyar 344 milyon 714 bin 678 dolar, Rize'den 161 milyon 609 bin 327 dolar, Artvin'den 55 milyon 837 bin 509 dolar ve Gümüşhane'den 16 bin 931 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği belirtildi. - TRABZON