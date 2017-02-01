Doğu Anadolu'da Kış - Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Ulaşıma Kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi yüzünden Doğubayazıt-Çaldıran karayolunda ulaşım sağlanamıyor.



Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.



Özellikle bölgedeki Somkaya rampasını çıkamayan tırlar ve aşırı kar yağışı yolu trafiğe kapattı.



Kar yağışı ile hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.



Karayolları ekiplerinin yolu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.



Ekipler, bölgeye gelen araçları Somkaya rampasından geri çeviriyor.