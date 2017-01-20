Doğa dostu nesiller eğitim çadırlarında yetişiyor



İSTANBUL (DHA) -AĞAÇ yaşken eğilir atasözünden yola çıkan Kağıthane Belediyesi, bölgelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kurdukları eğitim çadırlarıyla minik öğrencilere çevre bilincini aşılıyor.



Kasım ayından beri devam eden organizasyonlara 60 binin üzerinde öğrenci katılarak, eğitim çadırlarında çevre temizliğinin önemini, cam, plastik, kağıt gibi atıkların geri dönüşümünü, bir ağacın ne kadar oksijen sağladığını öğreniyorlar.



MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK HASSASİYET



İsmail Erez İlkokulu'na kurulan çadırlardaki eğitimden yararlanan bir öğrenci, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek 'Şu ana kadar plastiğin petrolden yapıldığını ve doğada ancak bin yılda kaybolduğunu öğrendim. Bu yüzden plastikleri geri dönüşüme atmalıyız. Geri dönüşümde bunlar bize kap, mont, şişe olarak geri dönüyor" dedi.



İlköğretim öğrencisi bir minik ise denize atık atılmaması gerektiğine vurgu yaparak, 'Denize eğer yabancı bir madde girerse balıklar zarar görür. O balıkları da biz yediğimiz zaman hasta oluruz' diye konuştu.



Eğitime katılan öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek ve su vermenin önemine değinenler de oldu.



'ÇOCUKLARIN ÇEVRE BİLİNCİNİ YAŞAM BİÇİMLERİNE DÖNÜŞTÜRMELERİNİ SAĞLIYORUZ'



Çevreci bir nesil yetiştirmek için 13 yıldır çeşitli eğitimler düzenlediklerini dile getiren Kağıthane Belediyesi Başkanı Fazlı Kılıç, şöyle konuştu:



'Çevre bilincini çocuklarımıza uygulamalı olarak öğretiyoruz. Bir camı çöpe atmayıp topladığımız zaman camı nasıl değerlendirebileceğimizi çadırlarımızda minik eğitimlerle öğretiyoruz. Kağıdın içerisine koyduğumuz tohumlarla ağaç ekerek çocuklarımıza orman sevgisini oluşturmaya çalışıyoruz. Binanın dışında farklı bir ortamda uygulamalı olarak çocuklarımıza çevre bilincini aşılamış oluyoruz. Çocuklar farklı ortama girdikleri için öğrendikleri hatırlarında daha çabuk kalıyor. Çocukların burada paylaştığı konuları yaşam biçimine dönüştürmelerini sağlıyoruz.'



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(Tür: İstanbul)