Diyarbakır'daki Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.



Namık Kemal Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Suphi Şen ile Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Kaymaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden Şen ve Kaymaz'ın cenazesi ilçede toprağa verildi.



Ergani'de 26 Nisan'da 2 ailede arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 8 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevket Kaymaz ve Özkan Şen müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınmıştı.