Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 ayrı sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçeleri kırsalında, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta "Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu" başlatıldı.



Operasyonda, aralarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bölücü terör örgütü işbirlikçisinin de bulunduğu üç, "kasten adam öldürme" suçundan aranan bir kişi yakalandı.



Operasyon kapsamında, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 ayrı sığınak imha edildi.



Sığınaklarda, toz gübre, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan dökme demir, amonyum nitrat, bin 100 torpil, muhtelif tipte piller, mutfak tüpleri ve çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.