Diyarbakır'da şap hastalığı tatbikatı yapıldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, şap hastalığı salgınının etkin bir şekilde kontrol edilmesi ve hastalığın yok edilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan acil eylem planı çerçevesinde tatbikat düzenlendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dikmentepe köyünde gerçekleştirilen tatbikata 14 ildeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden toplam 64 personel katıldı. Köydeki bir işletmede şap hastalığının tespit edildiği gerekçesiyle karantinaya alındı. Ekipler, köye giriş çıkışları kontrol altına alarak araçların tekerleklerini dezenfekte ederek köye aldı. Şap hastalığının tespit edildiği işletmenin etrafının bantlayan görevliler, özel kostümlerini giyerek hayvanlardan numune aldı. Görevliler numuneleri hızlıca laboratuvara gönderirken, bazı personeller de işletmenin etrafını dezenfekte etti.

Yapılan tatbikat ile ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte bakanlık tarafından başlatılan tam zamanlı tam saha şap hastalığı salgınla mücadelesiyle ilgili uygulama tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Atalar, "Diyarbakır'a çevredeki 13 ilimizden veteriner hekimlerimiz, hekimlerimizin bağlı olduğu şube müdürlükleri, şube müdürleri katılım sağlamıştır. Bununla ilgili eğitim çalışması devam etmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim de gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızın önümüze koyduğu bir hedef hastalıktan ari hale getirilmesi çalışması başlatılmıştır. Tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Buradaki amacımız şap hastalığını tamamen ortadan kaldırmak ve tüm tedbirleri almak. Bu konu ile ilgili çalışmaları arkadaşlarımıza yerinde göstermek için bu tatbikatı yaptık" dedi.

Şap hastalığı grup sorumlusu Adil Adıgüzel ise, şap hastalığını yerinde kontrol etmek, salgını yönetmek ve çıktığı mihrakta söndürebilmek amacıyla şap hastalığı tam zamanlı saha tatbikatı ve salgın yönetimi eğitimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Adıgüzel, "Burada hastalık ihbar edildikten sonra en kısa süre içerisinde veteriner hekimlerin buraya ulaşması buradan marazi madde alması laboratuvara göndermesi diğer grupların da fiilasyon kaynağını araştırmak hareketleri durdurmak kontrol altına almak, hayvanların değerlerini biçmek, bölgenin temizlik ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirmek üzere gruplar oluşturduk. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" diye konuştu.