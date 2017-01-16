Diyarbakır'da Polise Saldırı: 1 Şehit, 9 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından molozların taşındığı bölgede nöbet tutan çevik kuvvet polislerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis şehit olurken, 9 polis memuru da yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Sur ilçesi Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hafriyat ve molozların döküldüğü alanda bekleyen çevik kuvvet polislerinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. 1 polis memuru şehit olurken, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine gelen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastaneleri acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye çok sayıda ambulansla birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - DİYARBAKIR