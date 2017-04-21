Diyarbakır'da Geçen Yıl Ele Geçirilen 30 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2016 yılında düzenenlenen operasyonlarda ele geçirilen 30 ton uyuşturucu, kontrollü olarak imha edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve adli süreci tamamlanan piyasa değeri 150 milyon lira olan 30 ton uyuşturucu imha edildiği açıklandı. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan ve adli emanet depolarında mahkeme sonuçları beklenen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edilmiştir. İcra edilen imha faaliyetinde; 2016 yılı içerisinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında mevsim şartlarına bağlı kalmaksızın icra edilen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, adli süreci tamamlanmasını müteakip alınan imha kararına istinaden Lice Kaymakamlığınca kurulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL olan 30 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - Diyarbakır