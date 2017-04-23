Diyarbakır'da Çocuklar Oryantiring ile Tanıştı

TÜRKİYE Oryantiring Federasyonu Temsilciliği tarafından Diyarbakır'da ilk kez çocuklara oryantring eğitimi verildi. Verilen eğitimden sonra çocuklar, Dicle Üniversitesi kampüs sahasında düzenlenen yarışmalarda harita ve pusula yardımı ile yön bularak dereceye girmek için ter döktü.



Harita ve pusula yardımı ile ormanda yön bulma sporu olan oryantiring eğitimi Diyarbakır'da ilk kez çocuklara yönelik verildi. Verilen eğitimden sonra Diyarbakır'da önce 2 Nisan'da Oryantiring Bölge Şampiyonası düzenlendi. Dicle Üniversitesi kampüs alanında yapılan ve hedeflerin değişik yerlere konulduğu yarışmada, 88 çocuk hem zaman ile hem de doğru hedefleri sıralama ile bulmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirilirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dolayısıyla çeşitli okullarda eğitim gören ve oryantiring sertifikası bulunan değişik yaş gruplarında 45 sporcu dün bir kez daha Üniversite kampüsünde yarıştı.



Orgayantiring Diyarbakır il temsilcisi Murat Çavaş, katkılarından dolayı Dicle Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, ayda bir oryantiring yarışmaları yapmayı planladıklarını söyledi. Çavaş, küçük çocukların yanı sıra yetişkinlerede yönelikte oryantring yarışmaları düzenleyeceklerini söyledi.



- Diyarbakır