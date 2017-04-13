Diyarbakır'da 14 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Kayacık, Ortaç,Yalaza, Bağlan, Çavundur ve Dolunay köyü, Kocaköy ilçesine bağlı olan, Boyunlu ve Gözebaşı köyü ile Hazro İlçesine bağlı olan, Sarıerik, Meşebağları ve Çitlibahçe köyünde 13 Nisan 2017 günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi.



(İHA)