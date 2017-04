Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını sağlayacağız"



ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde bir restoranda, Uluslararası Rus Derneği, medya yöneticileri ve 24 ülkeden gelen Rus gazetecilerle bir araya geldi. Katılımcılarla tek tek selamlaşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasında bir araya geldiklerini vurguladı. Rusların Türkiye'ye vizesiz şekilde geleceğini aktaran Çavuşoğlu, "Yaklaşık 10 gün önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Onların sorunlarını dinledik. Taleplerini aldık. Antalya'daki Rus topluluğu ile de bir araya geldik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiye'de yaşayan Ruslar ne istiyor. Burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya'da ve Alanya'da 5-6 gence vatandaşlık vereceğiz" diye konuştu.

"Avrupa için entegrasyon asimilasyon demek"

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, akraba topluluklarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın o ülkelerde entegre olmasını istiyoruz. Ancak Avrupa ülkeleri bundan rahatsız oluyor. Onlar için entegrasyon eşittir asimilasyon. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmemin birçok faydasını gördük. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı nasıl görüyorsak, Türkiye'de yaşayan Ruslar ve diğer yabancıları da aynı görüyoruz. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Rusya ile farklı olduğumuz pozisyonlardan çok fazla"

El Bab'ın DEAŞ'tan geri alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Rusya'nın Suriye problemi başladığından bu güne şu teklifte bulunduk. Gelin terör örgütleriyle beraber mücadele edelim dedik. El Bab'ta bu işbirliğini gördük. Yer yer Rus hava kuvvetlerinin işbirliğini gördük. Özellikle koalisyonun desteğini kestiği bir dönemde Rusya bize destek verdi. Rusya ile farklı olduğumuz pozisyonlardan çok fazla. Bir sorun olduğu zaman onu parantez içine alacaksın, diğer konularda birlikte yürümeye devam edeceksin" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Türkiye Bulgaristan ilişkilerine yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bulgaristan bizim için önemli. Dış politikada felsefenizi değiştirebilirsiniz ama komşularınızı değiştiremezsiniz. Bulgaristan ile birçok sorunda birlikte mücadele ediyoruz. Bizim Bulgaristan ile geri kabul anlaşmamız yok ama bir jest yaparak bizden giden birçok kaçak göçmeni geri aldık. Fakat Bulgaristan'daki bazı gelişmeler bizi endişelendiriyor. Bulgaristan'da sık sık seçimler oluyor. Sık sık koalisyonların olduğu yerde maalesef istikrar olmuyor. Biz de esasen bu konuda anayasa değişikliğine gittik. Bulgaristan'da bizi rahatsız eden bir konu ırkçılığın çok artmış olması. Irkçı partilerin kilit konumda olması bunların mecliste önerilerinin diğer partilerce de benimsenmesiyle onlar da popülist politikalara kapılıyor. Bulgaristan'da 1 milyon Türk var ama onların Türkçe kampanya yapması yasak. Türkiye'de yaşayan Türk kökenli Bulgarlar var. Bunlar oy vermek için sınırı geçemedi. Çünkü ırkçılar sınırdaki yolun diğerini kapattılar. Türkiye'de Bulgarlar oy kullanabiliyor. Bulgaristan'da seçim döneminde Türk partiler daha fazla oy almasın diye 300 sandık varsa bunu 20 ye düşürdüler."

"Çifte standartta üstlerine yok"

"Avrupa ile ilgili en önemli tespitim çifte standart konusunda üstlerine yok" diyen Çavuşoğlu, "Size ders verirken demokrasi, hukukun üstünlüğüne inanıyorlar. Referandumda evet verenleri ülkelerinden atmaya çalışıyorlar. Sandıkta verilen oya bile saygıları yok. Avrupa'nın çifte standartları ve ikiyüzlülüğünü çok iyi biliyorum. Bu bugünün teşhisi değil" dedi.

"Türkiye'de şu an güvenlik problemi yok"

Çek turistlerin güvenlik nedeniyle Türkiye'ye gelmediğiyle ilgili soruyu da cevaplayan Çavuşoğlu, "Ülkemizde geçen sene darbe girişimi oldu. Bu darbe başarısız oldu. Terör saldırıları oldu. Bundan dolayı Avrupa'dan ülkemize gelen turist sayısı azaldı ama İngiltere ve Ukrayna'dan gelen turist sayısı arttı. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Orta doğudan gelen turist sayısında artış oldu. Bu sene Rusya'dan çok sayıda misafiri Türkiye'de ağırlayacağız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Alanya'ya geldi. Sizin de izlenimlerinizi paylaşmanız önemli. Türkiye'de şu an güvenlik problemi yok. Buraya gelmemek için bir sebep yok. Gelmek için birçok sebep var. Bizdeki doğal ve tarihi güzellik, otel kalitesi hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Bizdeki servisin kalitesinin dünyada eşi yok. Misafirperverliğimiz tüm dünyada biliniyor. Bizdeki yiyecek ve içecek çeşitliliği de iyi bilinir" dedi.

Ayrıca toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ile Rus gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de katıldı.

(EA-AŞ-Y)