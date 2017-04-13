Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakanlar Kurulu üyelerinin, resmi ziyaret gerçekleştirdikleri ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla imkanlar ölçüsünde bir araya gelmelerine gayret edilmektedir." dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, "60. Türkiye Hükümeti'nin 2008 yılında çıkardığı yasa ile 'yurt dışında' propaganda yasaklanmışken ve yasa gereği yurt dışı elçilik ve konsolosluk binalarında siyasi propaganda yapılamayacağı açıkken, Dışişleri Bakanının Almanya'da kanuna aykırı yaptığı siyasi propaganda hukuk ve temayüller açısından uygun mudur?" sorusunu yöneltti.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yazılı soru önergesine verdiği yanıtında şunları kaydetti:



"Bakanlar Kurulu üyelerinin, resmi ziyaret gerçekleştirdikleri ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla imkanlar ölçüsünde bir araya gelmelerine gayret edilmektedir.

Ben de bu çerçevede, Alman mevkidaşım Sigmar Gabriel ile iki ülke ilişkilerini ele almak üzere Berlin'de 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiğim resmi görüşme öncesinde, 7 Mart 2017 tarihinde Hamburg'daki vatandaşlarımızla bir araya geldim."