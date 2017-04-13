Diş Tedavisi Sonrası Kötü Sürprizle Karşılaşmayın"

Hospitadent Diş Hastanesi Mecidiyeköy Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, uyguladıkları Dijital Gülüş Tasarımının hastanın diş tedavisi sonrasında kötü sürprizle karşılaşmasını engellediğini bildirdi.



Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, doğada matematiksel olarak ölçülebilen, bir bütünün parçaları arasında en iyi uyumu gösteren "altın oran" olarak adlandırılan bir ölçü bulunduğunu belirterek, bu ölçünün diş tedavisine başlamadan önce dijital ortamda yüz hatlarına da uygulanabildiğini kaydetti.



Yiğit Emrah Kurt, böylece hastanın hem tedavi sonrasında sahip olacağı dişleri önceden gördüğünü hem de yüz hatlarına uyumlu en ideal dişlere kavuşmuş olacağını bildirdi.



Gülüşünü beğenmeyen, estetik kaygısı içinde olan hastanın dental stüdyoda fotoğraf ve videoların alındığını kaydeden Kurt, şu bilgileri verdi:



"Hastanın tedavi aşamalarını birebir görmesi ve onaylaması sonrasında onayladığı tedavi ile karşılaşacağını biliyor olması hastada ayrı bir güven oluşturuyor. Daha sonra bu fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılıyor ve programlar kullanılarak yüz hatları için altın oran uygulanıyor. Altın oran uygulanırken hastanın göz, kulak, burun gibi temel organları esas alınarak yeni dişlerinin nasıl olması gerektiğine şemasal olarak karar veriliyor.



Hasta isteklerine, yüz şekline uygun yeni dişlerini bilgisayar ortamında görüyor ve bununla da kalmayıp sonrasında nasıl bir dişe kavuşacağını bizzat deneme ve görme şansını buluyor. Önceleri sonucu merakla bekleyen hasta, Dijital Gülüş Tasarımı sayesinde dişlerine dokunulmadan, bilgisayarda onayladığı yeni görüntüsüne uyumlu geçici dişleri deniyor ve her şey tamamsa yaptırmaya karar veriyor."