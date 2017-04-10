Dink Davasına Ali Fuat Yılmazer'in Çapraz Sorgusuyla Devam Ediliyor
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davaya, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer’in çapraz sorgusuyla devam ediliyor.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer'in çapraz sorgusuyla devam ediliyor.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan 35 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer ceza evinden getirilirken, 6 sanığa ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Tutuksuz sanıklar Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay da salonda hazır bulundu.
Duruşmaya, celse arasında dava dosyasına gelen evrakların okunmasıyla başlandı. Dink cinayetine ilişkin aralarında dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisinin yargılamasını yapan Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, dosyanın İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşmesine ilişkin görüşünü sorduğu evrağın da yer aldığı kaydedildi. Bu talebin duruşmanın son günü değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan gelen evraklar arasında bulunan, davanın sanıklarından, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği" suçundan 'şüpheli' sıfatıyla alınan ifadesi duruşma salonunda okundu.
Sarı'nın ifadesinde, akademi döneminde ve Trabzon'daki görev süresince Fetullah Gülen yapılanması içinde olmadığını söyleyerek, "İstihbarat dönem müdürlüğümde yaşadığımız Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra, üzerimde oluşan baskı nedeniyle cemaat sohbetlerine devam ettim. O dönem gereği cemaat ile yakın durmam gerekmişti. Şu an onların sohbetine katılmam ve yakınlığım sebebiyle pişmanlık içerisindeyim. Bunu da dönemin üzerimde oluşturduğu psikolojik baskıya bağlıyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Duruşmada, sanık Yılmazer, Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. - İSTANBUL