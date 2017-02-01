Dinç Kalmak İçin Şubat Ayında Buz Gibi Şelalede Yüzdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir vatandaş, daha dinç kalabilmek için şubat ayında buz gibi şelalede yüzdü.



Karapürçek İlçesinde ikamet eden Çetin Pekbal isimli vatandaş, daha dinç kalmak için Karapürçek ilçesine bağlı Uludere Karagöl şelalesine atladı. Şubat ayında buz gibi akan suda dakikalarca yüzmenin keyfini sürdü. Şelalede sürekli yüzüdüğünü söyleyen Çetin Pekbal, "Yaz, kış demeden bu şelalede sürekli yüzüyorum, beni daha dinç yapıyor, çok seviyorum" dedi. - SAKARYA