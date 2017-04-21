Dinamo Moskova, 40 Yıl Sonra Şampiyonluk İstiyor

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Rus ekibi Dinamo Moskova, 40 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.



Dinamo Moskova, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda yarın başlayacak ve iki gün sürecek organizasyonda ilk maçını ev sahibi Imoco Volley'le oynayacak.



Bu organizasyonda son olarak 1977 yılında şampiyonluk kazanan Rus ekibi, aradan geçen 40 yılın ardından bu başarısını tekrarlamaya çalışacak.



Rekor elinde



Dinamo Moskova, Avrupa voleybolunun bir numaralı organizasyonunda en fazla şampiyonluk kazanan ekip konumunda bulunuyor.



Rusya temsilcisi, tamamı SSCB döneminde olmak üzere 11 kez bu kulvarda şampiyonluğa ulaştı.



Dinamo Moskova, 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında şampiyonluk yaşarken, 2007 ile 2009 yıllarında oynadığı Dörtlü Final'lerde ikincilikle yetindi.



- Dörtlü Final'e namağlup geldi



Dinamo Moskova, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e namağlup olarak geldi.



Volero Zürih (İsviçre), Dinamo Krasnodar (Rusya) ve CS Volel Alba Blaj (Romanya) takımlarıyla yer aldığı B Grubu'ndaki 6 maçını da galip tamamlayan Dinamo Moskova, play-off turunda ise İtalyan ekibi Liu Jo Nordmeccanica'yı iki müsabakada 3-0'la geçerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



- Kadro



Antrenör Yury Panchenko yönetimindeki Dinamo Moskova'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Luliia Morozova, Anastasia Bavykina, Anna Balova, Anastasia Markova, Yana Shcherban, Nataliya Goncharova, Vera Vetrova, Ekaterina Kosianenko, Ekaterine Raevskaia, Aleksandra Crncevic, de La Cruz de Pena, Maja Poljak, Irina Fetisova, Ekaterine Lyubushkina, Kristina Sheremetyeva.