Dilek Limboz, Novartis Türkiye Kalite Güvence Bölüm Direktörlüğü'ne atandı

Novartis Türkiye bünyesinde 10 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Novartis Türkiye PharmOps Kalite Uygunluk Müdürü olarak görev yapan Dilek Limboz, Novartis "Kalite Güvence Bölüm Direktörü" olarak atandı. Novartis Türkiye Ülke Başkanı Peter Catalino'ya raporlayacak olan Dilek Limboz yeni görevinde, Novartis Türkiye'nin kalite güvence alanlarındaki sürekli gelişimini sağlayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olan Dilek Limboz'un İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden MBA derecesi ve Marmara Üniverstesi Eczacılık Fakültesi'nden İlaç Bilimleri Sertifikası bulunuyor. Kariyerine 2000 yılında GSK bünyesinde Kalite Kontrol alanında başlayarak farklı rollerde görev alan Dilek Limboz 2006 yılında Novartis Türkiye'ye katıldı.

Novartis Türkiye bünyesinde sırasıyla GMP Koordinatörü, Ruhsatlandırma Uzmanı, Global Ruhsatlandırma Strateji Koordinatörü ve Analitik Hizmetler Kalite Lideri, Kalite Kontrol Müdürü, Üretim Strateji Koordinatörü görevlerinde bulunan Dilek Limboz, son olarak Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy fabrikasında Kalite Uygunluk Müdürü olarak çalışıyordu.

Dalış ve sualtı sporları ile ilgilenen Dilek Limboz'un iki çocuğu bulunuyor.