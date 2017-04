Dika'dan Mardin ve Siirt'e 18 Milyon Liralık Destek

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA), 8 milyon liralık hibe desteğini sağladığı turizm ağırlıklı dört projenin imzaları atıldı.



Her biri 2 milyon hibe desteği alan ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülecek olan Mardin'de Tarihi Çarşıların Canlandırılması, Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi, Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Projesi için DİKA toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.



Törene katılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, ilin turizminin eski günlerine dönmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.



Kent turizminin canlanması için çeşitli etkinliklerin, festival ve fuarların yapıldığını anlatan Yaman, 21 Nisan'da uçurtma festivali, mayıs ayında foto maraton ve tarım fuarı düzenleyeceklerini ifade etti.



Yapılan çalışmaların Mardin'in eski günlerine dönmesi için olduğunu belirten Yaman, "Dışarından gelecek yerli ve yabancı turistlerin Mardin'de rahat etmeleri için valilik ve büyükşehir belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Mardin'in en büyük gelir kaynaklarından olan kültür ve turizm yatırımları içinde çalışmalarımız yoğunlaşacaktır." diye konuştu.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da Mardin'in turizm olarak tekrar eski günlerine dönmesi için çok güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.



Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programı'nın Mardin için büyük fırsat olduğunu kaydeden Altındağ, "Tüm projelerin ana ekseni turizmdir. Turizm, Mardin'in dünyaya açılan özel bir penceresidir. Her zaman valiliğimize, büyükşehir belediyemize birlikte çalışıp daha iyi modeller üretmeye çalışacağız. Çok önemli paydaşlarımızın vardır. Hazırlanan projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından turizm ağırlıklı projelerin imzaları atıldı.



Siirt'te 10 milyon liralık iki proje



Siirt'te, DİKA güdümlü proje desteği kapsamında hazırlanan iki önemli projelnin mutabakat metni imzalandı.



DİKA tarafından finanse edilen "Güdümlü Projeler Mutabakat Toplantısı"nda 10 milyon lira tutarındaki Siirt Eski Çarşıların İyileştirme ve Rehabilitasyon Projesi ile Kurtalan Küçük Sanayi Sitesi Yapım Projesi'nin imzaları atıldı.



Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya katılan Vali Mustafa Tutulmaz, her projenin Siirt için çok önemli olduğunu ve büyük katkılar yapacağını söyledi.



Siirt'te uzun süredir yokluğu hissedilen iki önemli projenin hayata geçirileceğini aktaran Vali Tutulmaz, şunları söyledi:



"10 milyon liralık kaynağın, bu projelerin tamamını, bilhassa tarihi çarşı ile ilgili bölümün karşılanmasına yetmeyebilir ama en azından bir başlangıç olacağını, bundan sonraki projeleri tetikleyerek önayak olacaktır. Çarşı projesi ve Kurtalan Sanayi Sitesi Projesi bize sunulan beş proje taslağı arasında seçildi. 5-6 bin nüfuslu yerlerde bile sanayi sitesi bulunurken, 60 bin nüfuslu Kurtalan'da sanayi sitesinin olmaması büyük bir eksikliktir. Yapılacak bu proje ile bu noktadaki eksik giderilecektir."



Siirt'te kim bir çivi çakıyorsa ona teşekkür etmenin borçları olduğunu kaydeden Tutulmaz, tarihi çarşısının da turizm anlamında katkı sağlayacağına inandığını açıkladı.



DİKA Genel Sekreteri Altındağ ise küçük sanayi sitesinin yapımı konusunda bölgedeki küçük sanayi sitelerinin gezildiğini ve bilgi alındığını belirtti.



Kurtalan sakinlerinin küçük sanayi sitesi yapımı konusunu çok iyi sahiplendiğini vurgulayan Altındağ, Helvacılar Çarşısı Projesi'nin de çok önemli olduğunu ve bu proje ile kentin tarihi potansiyelinin harekete geçirileceğini aktardı.