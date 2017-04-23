Dijital Dönüşümün Sağladığı Katma Değer

SPL'nin düzenlediği Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında Wise TV'ye konuşan SPL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız, SPL'nin dijital dönüşümle birlikte değişen sistemlerini ve hizmetlerini anlattı.



Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda, SPL olarak sınav faaliyetlerinin yanı sıra web altyapılı eğitimler verdiklerine de değinen Yıldız, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama tebliği içerisinde bizlere verdiği yetkilendirme ile biz bu piyasada sınavları yapıyoruz. Başarılı olanlara lisans belgelerini veriyoruz, sicil kayıtlarını tutuyoruz, aynı zamanda da eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin bir kısmı zorunlu yenileme eğitimleri. Lisans sahibi arkadaşlarımız lisanslarını aldıktan 3 yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundalar. Dolayısıyla dijital dönüşümü ve elektronik olarak otomasyonu sağlamak için tüm faaliyetlerimizde teknolojideki yenilikleri kullanıyoruz." dedi.



"2014'TEN BERİ WEB TABANLI VERİYORUZ"



Yenileme eğitimlerini LMS Learning Management Systems olarak bilinen, LMS altyapısıyla web tabanlı olarak sunduklarını vurgulayan Yıldız, "Artık tüm mobil cihazlardan, bilgisayarlarından, lisans sahibi adaylar yenileme eğitimi almak zorunda olduklarında, evlerinden iş yerlerinden bağlanarak eğitimlerini alabiliyorlar. Teknoloji hızlı değişiyor ve çalışanların iş yoğunluğu artıyor, özel sorumlulukları var. Bunları dengeleme ihtiyacı ve mobilitenin artması, mecburen bizim gibi kurumlarda özellikle eğitim alanında, web tabanlı eğitimlere yönlendiriyor. Biz de buna ayak uydurduk. 2014'ten beri web tabanlı veriyoruz yenileme eğitimlerini. 16 Kasım'da da LMS altyapımızı yeniledik. Teknoloji o kadar hızla değişiyor ki 2 sene içerisinde yenilememiz gerekti." dedi.



SPL olarak, sınavda da dijital dönümü gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Birinci fazı tamamladık. Kağıt ortamında yapılan sınavlara ek olarak, artık elektronik lisanslama sınavlarını da düzenliyoruz. Tabi ki bunların hiçbirinin sonu yok. Teknolojideki ilerlemelere ve trendlere göre, hem faaliyetlerimize hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun bize getirdiği misyona amaca uygun şekilde kendimizi uyarlayarak daha kaliteli ve katma değer sağlayacak hizmetler sunmaya gayret ediyoruz." dedi.