Didim'de Sağanak ve Lodos

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak ve lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede gece başlayan sağanak ve lodos, etkisini sabah da sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Lodos nedeniyle Altunkum bölgesinde dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı, sahil kenarındaki bazı iş yerlerinde de sandalye ve masalar devrildi.



Balıkçı tekneleri, fırtına nedeniyle Taşburun mevkisindeki limana demirledi.