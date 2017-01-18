Dick Advocaat'a Lisans Şoku

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ile Hollanda Futbol Federasyonu arasında gerilim yaşandı. Tecrübeli teknik adamın, federasyonun belirlediği seminerlere katılmaması nedeniyle lisansının iptal edileceğinin iletilmesi Dick Advocaat'ı adeta çileden çıkardı.



Hollanda Futbol Federasyonu, Dick Advocaat'a 3 yıl içerisinde çdüzenlenen konferanslara katılarak gerekli şartları yerine getirmesini bildirdi. Bu karar sonrası Hollanda basınına konuşan deneyimli teknik adam sistemi eleştirdi.



"BU ORTA ÇAĞ SİSTEMİ"



Federasyonu eleştiren Dick Advocaat, "Böyle şeylere ayıracak vaktim yok. Takım çalıştırırken bunu nasıl yapabilirim? En ufak bir mantığı yok. Orta çağda mı yaşıyoruz? Hollanda Antrenörler Derneği'nin buna müdahale etmesi gerekir.



Federasyonun seminerlerine katılacak vaktim yok. Eğer bu çalışmalara katılırsam affedeceklermiş. Her gün sahadayım zaten, bu yeterince puan kazandırmıyor mu?



Türkiye'de de bu seminerlere katılabilirim ama Türkçe bilmiyorum. Hollanda'ya dönmezsem lisansımı kaybedebilirim. Türkiye'de birkaç konferansa gidip yoklama kağıdına imza atarak lisansımı koruma altına alacağım. Bu resmen delilik." şeklinde konuştu.



