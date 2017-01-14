Dha Yurt - Sibirya Soğuklarında Kanalizasyon Patladı, Sanayi Sitesi Buz Tuttu (2) (Yeniden)

KIŞ mevsiminin etkili olduğu, Sibirya soğuklarının görüldüğü Erzurum'da kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesi'ni su bastı. Tamir için getirilen çok sayıda iş makinesi ve TIR buza gömüldü.



Erzurum Çevre yolu üzerindeki Aziziye Oto Sanayi Sitesi, 300 metre kadar uzağından geçen kanalizasyon hattında patlama meydana geldi. Sanayi sitesine dolan su, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde buz tuttu. Buzların içinde kalan ve tamir için getirilen onlarca iş makinesi, ağır tonajlı araçların bazıları vinçlerle yerinden çıkarılmaya çalışıldı. İşyeri sahiplerinden Necati Taşçıoğlu, şöyle dedi: "Burası iş makinelerin ve ağır tonajlı araçların tamirinin yapıldığı Aziziye Oto Sanayi Sitesi. Ama bugünlerde korku filmlerinin çekildiği yeri anımsatıyor. Siteye yaklaşık 300 metre uzaklıktan geçen kanalizasyonun geçtiği bendin kırılması sonucu sular buraya doldu. Gece sular donunca, tamir için getirilen tüm araçlar buza gömüldü. 48 işyerinin bulunduğu sanayi sitesinde hayat adeta dondu."



Sanayi Sitesinde Lastik Kaplama işi yaptığını belirten Muhammet Yaşarbaş ise "Gelen müşteri buzlu ortamı görünce geri dönüyor. İşlerimiz yüzde 80 düştü. Buza gömülen makineleri de çıkaramadığımız için tamir edemiyoruz. Belediyeden yardım bekliyoruz" dedi.



İşyeri sahiplerinden Mustafa Han da "Biz burada iş makinaları bakım, tamirini yapıyoruz. Dün lastikli loder geldi. Müşteri mecburi makinasını suyun içinde park edip gitti. Sabah geldiğimizde lastikleri buz tutmuştu. Tenekelerde ateş yakıp saatlerce ısıtarak çözebildik. Başka bir makine ile de çekerek götürdük. Bir saatlik işimiz nerede ise bir günümüzü aldı. Tamiriçin gelen tüm makineler yarım metrelik buzun içinde kaldı. Sanayi sitesinde yaşam felç olmuş durumda" diye konuştu.



ERZURUM TEKMAN: - 30.7



Öte yandan kar yağışının olmadığı bölgede gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman'da 30.7, Erzurum'un Horasan'da 28.7, Ardahan'ın Göle'de 28.5, Erzurum'un Pasinler'de 28, Ağrı'nın Tutak'ta 27, Ağrı'da 26, Kars ve Erzurum Havalimanı'nda 25, Ardahan'da 24, Karsta 23, Erzurum'da 20, Muş'ta 16 dereceyi buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Lastikleri buz tutan iş makinaları kamyon ve kamyonet



-Buzun üzerinde yürüyen esnaf



-Donan tır ve kamyonlar.



-Sisli hava



-Necati Taşcıoğlu ile röp.



-Muhammet Yaşarbaş ile röp



-Mustafa Han ile röp



-Yıkılan kanalizasyon bendi



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,



========================================