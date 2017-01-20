Diyarbakır'da pazartesi günü PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için Diyarbakır'da uğurlama töreni yapıldı Şehit polis, memleketi Nevşehir'de toprağa verilecek.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: DİYARBAKIR
================================================
Şehit Polis Tören Furkan Demir İçin Diyarbakır'da Tören
Tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için Diyarbakır'da uğurlama töreni yapıldı Şehit polis, memleketi Nevşehir'de toprağa verilecek.
Diyarbakır'da pazartesi günü PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için Diyarbakır'da uğurlama töreni yapıldı Şehit polis, memleketi Nevşehir'de toprağa verilecek.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads