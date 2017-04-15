Dha Yurt - Şehit Babacan'ın 7 Aylık Hamile Eşi: Hepinizin Kökünü Kurutacağız

VAN"ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Kıdemli Astsubay 26 yaşındaki Sinan Babacan'ın eşi 7 aylık hamile eşi Nur Babacan, "Hepinizin kökünü kurutacağız" diye seslendi.



Şehit Babacan için öğle namazı sonrası Akdağmadeni Belediye Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak ağladı. Şehidin 7 aylık hamile eşi Nur Babacan asker selamı vererek teröristlere seslendi. Acılı eş Babacan, "Hepinizin kökünü kurutacağız. Ben Sinan Babacan'ın karısıyım. Adam gibi adamdıö diye gözyaşı döktü. Şehit yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi.



Törene, şehidin annesi Fadime Babacan, babası Ahmet Babacan ve yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Sosysal ve Abdulkadir Akgül, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Görüntü Dökümü



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-törenden görüntü



-törene katılanlardan görüntü



-şehit askerin yakınlarından görüntü



-detaylar



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -



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